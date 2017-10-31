〈南部〉產業創新研發 台南表揚17績優廠商

2017-10-31

〔記者王涵平／新營報導〕南市推動地方產業創新研發，一○○年迄今輔導五百八十五家次廠商，產值達六億五千萬元，昨日表揚一○五年度十七家績優廠商，經發局期待持續創新產業價值。

南市經濟發展局專門委員蕭富仁在民治市政中心表揚一○五年度「地方產業創新研發推動計畫」（地方型ＳＢＩＲ）執行績優廠商，八十二家結案廠商中，共遴選出十七家執行績優廠商，追蹤結案後計畫衍生成果，其中取得專利件數共廿一件，促成投資額一千五百卅萬元，產出卅一項新產品／服務，並帶動產值超過七千五百一十萬元。另外，整體執行成果，累計取得專利數六十三件，增加就業人數一百一十七人，帶動產值二億九千多萬元。

蕭富仁指出，為進一步鼓勵南市地方型ＳＢＩＲ計畫補助廠商延續創新研發工作，同時也肯定其計畫執行成果與貢獻，今年起特地舉辦績優廠商遴選作業並予獎勵。

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