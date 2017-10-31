〈南部〉紀念台灣孔子沈光文 慶安宮展37米畫作

2017-10-31

〔記者吳俊鋒／善化報導〕為紀念「台灣孔子」沈光文，市定古蹟善化慶安宮二○一五年起，協助兩岸學童接力創作卅七米的長卷畫軸，目前已完成，精彩描繪他的經歷，透過藝術形式回顧個人史蹟，很有意義，堪稱最佳的生日禮物，昨天首度發表。

兩岸學童接力完成

這件繪畫名為「印象沈光文」，先由中國浙江省寧波市鄞州區櫟社小學完成十七米半長度的創作，包含他從出生、求學、科舉、任官，以及投入復明大業的歷程，還有家鄉的名勝古蹟、發展文明等；慶安宮兩年前到當地參加論壇時帶回台灣，協助促成接力創作。

返台後，慶安宮與善化國小合作，在擔任美術老師的代理總務主任鄭至傑帶領下，各年級學童利用課堂時間，以國畫的方式，逐步完成另外十九．五米長的創作。

與五文昌一起供奉

善化國小校長黃莉雯表示，以倒敘創作手法，由慶安宮將台灣首位教育家沈光文崇賢入祀，與五文昌一起供奉開始，回顧他居台期間的各種事蹟，相當生動。

慶安宮主委張志勝指出，繪畫中包含沈光文作賦諷鄭經、逃禪入羅漢門易服為僧，還輾轉至內門、善化，從事教學施藥、結社吟詠、宏揚文教、教澤廣被等，以及被推為台灣文獻初祖的生平等，內容精彩，也順利完成這次創作接力賽。

學童接力完成的繪畫有兩幅，內容相同，兩岸各保留其一，中國寧波海曙區沈光文紀念館於下個月初舉辦紀念沈光文四○五週年誕辰活動，應邀參加的慶安宮將帶著完成的長卷畫前往發表慶祝。