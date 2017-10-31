〈南部〉上攀橫渡國際賽 高市消防局奪冠

2017-10-31

繩索救援挑戰摩天輪摘季軍

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高市消防局特搜中隊組隊參加「橋二○一七繩索救助國際邀請賽」，在六國、二十二支參賽隊伍中，奪得上攀橫渡冠軍及繩索救援競賽季軍，隊員信心大增，摩拳擦掌準備挑戰明年在比利時舉辦的「GrimpDay」。

由亞陞國際工程主辦、高市及南投縣消防局指導的「橋二○一七繩索救助國際邀請賽」今年在義大世界舉行，該競賽過去三年都在南投山區舉辦，這次選手要在摩天輪、雲霄飛車、特洛伊城堡屋頂及高雄世運主場館等大型設施展現「蜘蛛人」功夫，是全新考驗。

今年有日本、德國、比利時、泰國、香港、澳門、中國及國內各縣市消防、義消、民間搜救組織及國軍共二十二隊、一百四十位國內外選手參賽，高市消防局由特搜中隊六名、鳳山消防分隊一名組成「KRRT」（高雄繩索救援隊）參賽，首度在該賽事拿下獎牌。

KRRT領隊孔垂翔表示，在上攀橫渡項目，每支隊伍隊員六人，分為兩人一組共三組的接力賽，每組垂直上攀五十米至高雄世運主場館的貓道，然後橫渡兩百米至另一貓道， KRRT以三十分鐘完成奪冠。

繩索救援則分為六個情境加總統計分數。孔垂翔說，以往在山區比賽都是模擬高空墜落，有鋼鐵橋、隧道、大石頭可以利用下降，在都會區恰好相反，選手必須從低處往高處爬。

高市消防局這次比賽大有斬獲，孔垂翔說，該競賽是模擬比利時的 「GrimpDay」舉辦，期待明年能組隊前往「GrimpDay」朝聖。