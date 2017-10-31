〈南部〉除草劑濫用 環團促立自治條例

2017-10-31

〔記者王榮祥／高雄報導〕鑑於除草劑被使用在非農業區情況過於氾濫！高市議員張豐藤偕同荒野保護協會等環保團體，有意催生高市除草劑管理自治條例，期透過有效管控、守護自然生態，昨召開公聽會、期凝聚更多共識。

公聽會昨在市議會舉行，包括荒野保護協會、地球公民基金會等多個環保團體，來自台大、義守大學、大仁科大等校的農業與環境專家受邀出席，高市環保、農業等相關局處及農委會均派人參與，議員陳信瑜、林富寶也到場關心。

荒野保護協會引用二○一四年數據估算，指出台灣每年除草劑用量約每公頃四．二公斤，年銷量達廿六億元，無論平均用量與銷量，都遠遠超過周遭的日、韓等國。協會認為，許多除草劑使用在非農業區，例如公園、農路等，殘留藥劑嚴重傷害當地生態，且威脅周遭民眾健康，亟待各界正視。

包括紫斑蝶協會、地球公民基金會、主婦聯盟等團體，均站在守護環境立場、表態贊同立法管控，細節則需進一步磋商。

植保商業公會︰已有農藥法

但高市植物保護商業同業公會（原農藥公會）對此管理自治條例有不同看法，表示現在已有農藥管理法，高市如果單獨設立除草劑管理自治條例，外縣市卻沒有類似法規，恐促成部分民眾跑到外縣市購買，此法等於多餘，建議各界再評估。

市議員張豐藤表示，很感謝大家提供意見，會與各單位、環保團體商議，讓整個程序、規範更具體且符合效益。