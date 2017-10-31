〈南部〉冷凍台東鳳梨釋迦 試銷美加

2017-10-31

〔記者張存薇／台東報導〕台東鳳梨釋迦將進入產期，但因為種植面積逐年增加，擔心僅外銷中國單一市場風險高，台東地區農會總幹事李建通表示，今年將與貿易商合作，以成熟果加以冷凍技術試銷美國、加拿大。

台東縣大目、鳳梨釋迦種植面積約五千五百公頃，其中台東地區農會轄區就有三千五百公頃，李建通說，三年前全縣鳳梨釋迦種植面積約一千五百公頃，目前已快速成長到三千公頃，但目前外銷僅中國市場，若外銷通路受阻恐造成價格全面崩盤，必須及早因應。

台東鳳梨釋迦外銷中國多年，民國一○四年鳳梨釋迦外銷中國高達一萬三千七百噸，李建通說，去年受尼伯特風災影響減為六千多噸，因此外銷仍供不應求，今年估計可回復到破萬噸，除了傳統交由貿易商或以東區農品牌「翡翠果」銷往中國，今年又多了三項配套措施。

李建通表示，以往都是以尚未成熟的青果外銷中國、且送至果菜市場拍賣，今年將與貿易商合作直銷至中國的上千家水果專賣店，此外，亦將與貿易商合作，嘗試把軟熟的鳳梨釋迦、大目釋迦以冷凍技術保存船運至美國、加拿大。在國內市場部分，往年鳳梨釋迦因外銷價格好、農曆年前可達到一公斤一百五十元行情，因此幾乎無內銷，今年與行口盤商敲定，將以外銷包裝與規格提供國內市場，分散風險。

李建通呼籲，部分農友、貿易商搶早，十一月就開始行銷鳳梨釋迦，但因為氣溫不夠低，鳳梨釋迦易裂果、發霉，雖然可以搶得好價錢，卻打壞品質與形象，反而造成之後價格崩跌，希望農民與貿易商十二月後再採收出貨。