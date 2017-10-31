〈南部〉國際拍片運動 崑大獲評審首選獎

2017-10-31

〔記者吳俊鋒／永康報導〕崑山科大師生參加第五屆國際拍片運動，與上百支海內外團隊同場競技，以《剉》、《捕蠅草》、《紙盒人》、《阿母的願望》等拿下評審首選獎（Top Pick）；這次比賽獲評審首選獎共有十二組各國作品，崑大等於囊括三分之一，表現優異。

11國116組團隊參加

有別於以往賽事，這次國際拍片運動取消年齡限制，競爭更為激烈，共有十一個國家、一百一十六組團隊參與，在十小時內發揮即興創意，完成包含「銅板」、「盒子」、「爬行」等元素的三分鐘短片，相當不容易。

除十二部評審首選獎外，還有二十二部優選獎，以及有出席播映會的優秀團隊作品；崑山科大視傳系以不愛坐博愛座團隊《剉》、WRY團隊《捕蠅草》、消極的積極團隊《紙盒人》、Ms.Dinosaur團隊《阿母的願望》等獲獎，成為最大贏家。

這項賽事已邁入第五屆，由崑山科大視傳系老師曾惠青與美國拍片運動Jin Joo主席共同籌劃。校方指出，許多專業學者與社會人士也都義務協助，且全力推廣，讓活動更圓滿。

藉比賽激發創意

曾惠青則表示，其實競賽目的不在於得獎結果，這是一個充滿創意想像的活動，希望透過該平台，讓對短片創作有興趣的人，無論專業人士或業餘學子，都能相互觀摩交流，彼此激發創意。