〈南部〉布置教室另一半 家長用愛填補

2017-10-31

南一中科學班學生僅做一半

〔記者劉婉君／台南報導〕台南一中科學班一年級教室布置僅做了一半，導師陳禹齊突發奇想，利用班親會與家長「密謀」，在愛心紙卡上寫下對孩子的祝福及期許後，以父母對兒女的愛填補剩餘的二分之一空間，昨天一早學生上學看到，既驚喜又感動。

導師與家長密謀 完成空白處

「可愛的兒子，保有學習的熱忱，往你所期望的方向勇往前進。」「你優秀的表現一直是媽咪的驕傲。」「認真讀書、認真玩。」南一中科學班一年級的教室後方，最近多了許多粉紅色心型的布置，每張愛心紙卡上，都是爸媽對孩子的祝福，簡單的文字背後，滿溢爸媽對兒女的愛，也成為最溫馨、特別的班級布置。

陳禹齊表示，一般教室的布置都是由學生製作，但科學班的任務多又遇上段考，學生們花了兩個月的時間，仍只完成一半的布置；上週六正好舉辦班親會，因此邀請家長一起用愛來填補。在國中任教的張靖宜，在愛心紙卡上寫下一半的Love You，將另一半留給女兒郭亮均，用母女深厚的情感布置教室。

同學見卡片上父母的話 很感動

學生們昨天上課一進入教室，就看到一顆顆粉紅色的愛心，郭鎮華說，剛看到時嚇了一跳，看到爸媽寫的話，有點感動，上起課來也特別認真。不過也有家長班親會後返家就忍不住「破梗」，郭亮均、李惟平的父母都有事先透露，兩人說，實際看到時還是覺得很特別，「這樣的班級布置真的很有心。」

陳禹齊說，科學班的課業壓力沉重，除課業，還要投入實驗、科展和國際競賽，希望與家長合力用愛為孩子打造一個溫暖的環境，給孩子滿滿愛的能量。