〈南部〉輕軌明起收費 逃票抓到罰50倍

2017-10-31

上週刷卡率僅約三成

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄輕軌第一階段今天（卅一日）是最後一天免費試乘，十一月一日起正式收費；高雄捷運公司上週已啟動稽查機制，發現多數民眾還不習慣刷卡，整體刷卡率僅約三成，提醒民眾上車時記得嗶一下。

高市捷運局強調，若被稽查發現逃票，依法將處原票價五十倍違約金、一千五百元，拒絕配合稽查者，依法可處一千五百元以上、七千五百元以下罰鍰。

輕軌一階於民國一○四年十月啟動試營運，兩年來都是免費試乘，今年九月下旬十四站全線通車後，因為與高雄捷運構成路網，且經過駁二、哈瑪星等人潮熱區，平日約有六千至一萬人次、假日動輒突破兩萬人次。

將加強宣導與稽查

鑑於收費機制將啟動，受託操作的高雄捷運公司上週即派出稽查員隨車驗票，一方面讓稽查員熟悉環境與應對，同時也讓更多乘客瞭解收費、驗票等機制。但高捷彙整稽查員回報驗票情況，發現多數民眾似乎還不習慣刷卡，整體刷卡率僅約三成，比先前的兩成微幅增加。

高捷公司表示，會配合相關措施，透過各種管道加強宣導，收費機制上路後，稽查員也會同時展開驗票作業；高捷內部評估，初期稽查密度應該會高一點。

捷運局說明，輕軌十一月一日起正式收費，現場購票原價卅元，持電子票證一律優惠價十元，等於原價三．三折，首波優惠將到明年二月廿八日止，轉乘其他運具、敬老及博愛身分均不另提供優惠，收費後仍維持上午七點到晚上十點發車、班距十五分鐘。

目前可用於輕軌的電子票證包括一卡通、遠鑫卡（Happy Cash），捷運局提醒民眾車內都有刷卡機，上車時記得先嗶一下。