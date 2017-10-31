〈南部〉小琉球救護船下月報廢 空窗期惹憂

2017-10-31

新船慈航輪明年3月才上線

〔記者陳彥廷、羅欣貞／屏東報導〕屏東唯一的離島小琉球，島上居民及遊客若有急重症後送本島都得透過唯一的救護船，不過現有救護船「和安號」預計最快十一月就要報廢，但新船「慈航輪」最快也要明年三月才能上線，讓原本已缺乏醫療資源的小島更加風雨飄搖。

小琉球長住居民估計約有六千人，島上的醫療設施僅衛生所和診所，且近幾年觀光客年達百萬人次，居民和遊客若發生重大傷病，需仰賴救護船載回本島救治。

舊的救護船「和安號」年資已廿二年，地方極力爭取新船投入，最快明年三月新船「慈航輪」將上線，但昨天縣議員洪慈綪質詢時，卻發現「和安號」今年十一月就要報廢，未來救護業務恐現空窗期。

琉球鄉公所表示，目前救護船若因上架維修無法行駛，根據已簽訂的開口契約由公船載送，契約期限至今年底，之後並排有海巡艇及民船的備案，但公船載送為短時間的權宜之計，若持續載送病患到明年三月，難保不會有調度問題。

洪慈綪質疑，救護業務應由救護船負責，但若十一月就報廢卻無備案，救護業務豈不開天窗？縣府沒有將救護業務發包前，不得倉促報廢舊船，否則就是讓小琉球的居民與遊客承受極高風險。

縣府將招標民船負責交接空檔

對此，屏東縣衛生局代理局長李佳芳表示，除了目前行駛的「和安號」救護船之外，與公船「琉興號」訂有救護相關契約，期限至今年底，公船因為大保養目前停駛中，近期就會復駛；此外，衛生局目前也正進行招標，將委託民船負責新舊船交接期的空檔，船上救護人員仍為衛生所團隊。

衛生局強調，不管任何時間，海巡艇都可以支援離島救護，請民眾不必擔心，縣府都做了全盤考量。