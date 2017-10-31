〈台北都會〉咖啡禮券違規 3知名業者上榜

2017-10-31

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市衛生局昨公布一○六年知名連鎖咖啡業者禮券查核結果，發現歐客佬咖啡、85度C、哈瓦那咖啡，分別有八件、一件、一件禮券，合計十件不符標示規定，其中未載明換補發說明、退費程序及發行人資訊，是主要三大缺失。

哈瓦那咖啡表示，將配合衛生局改善，未標示的項目已在官網補充說明；目前已著手製作新版禮券，並請示衛生局是否符合規定。記者致電歐客佬咖啡，留下電話未獲回應，85度C則無法取得聯繫。

衛生局表示，針對知名連鎖咖啡業者，專案查核十四家業者十八件禮券，發現歐客佬咖啡、85度C、哈瓦那咖啡三家業者，分別有八件、一件、一件禮券，合計十件禮券不符「餐飲業等商品（服務）禮券定型化契約應記載及不得記載事項」標示規定，主要缺失前三名分別為，未載明換補發說明、退費程序及發行人資訊。

衛生局表示，按歐客佬咖啡、85度C、哈瓦那公司登記位置，已移請所轄台中市衛生局、桃園市衛生局依權責命限期改正。業者若違反定型化契約應記載及不得記載事項者，經限期改正而屆期不改正，依法處三萬元以上卅萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

衛生局說明，依據衛生福利部一○四年十月十二日公告「餐飲業等商品（服務）禮券定型化契約應記載及不得記載事項」，餐飲業禮券發行業者應注意所發行之禮券是否明確記載發行人資料、面額、使用方式、消費爭議處理申訴（客服）專線、履約保障機制、換發說明及退費程序等事項，且不得記載限制使用期限、發行人得片面解約、退券時加收其他費用等事項。

衛生局呼籲，消費者購買餐飲業禮券，務必選擇記載事項完整的禮券，參閱衛生福利部食品藥物管理署網站（https://www.fda.gov.tw/TC/siteContent.aspx?sid=2299），避免過量購買並盡速使用，以免影響自身權益。