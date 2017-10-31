〈台北都會〉《重陽登山濺血》活動為柯拚選舉？ 議員嗆社會局長下台

2017-10-31

檢討報告 最快今天公布

〔記者郭安家、周彥妤、鍾泓良／台北報導〕台北市社會局、大地工程處重陽節辦樂活山林長青健行登山活動，卻發生推擠濺血事件，台北市政府表示最快今天公布檢討報告。但國民黨市議員李傅中武昨下午於議會質詢，對社會局副局長張美美說，「我知道妳的心啊！想說明年要選舉了，即將要選舉年，作嫁給市長」，並動員市府各單位廣為宣傳。

對於市府檢討報告遲未完成，議員更嗆叫社會局長許立民下台。對於為選舉動員指控，稍早市長柯文哲未回應，強調市府只是想把活動辦好。

挨批選舉動員 柯否認

對於外界批評重陽節活動是選舉動員，柯文哲昨受訪則澄清，市府只是想把活動辦好，昨早上開第一次檢討會，還必須多討論幾次。他指出，用網路去動員真的太難去預估人數，還要再研究怎麼改進；至於是否有用網路動員？柯文哲說，長者用line互相傳遞通知，完全無法控制。據了解柯昨下午還主持檢討會議，最快今天公布報告。

但昨下午李傅中武於議會批評，該活動導致廿三位老人家受傷，北市府開檢討會要檢討什麼？張美美第一時間無法說明，李傅中武兩度說「那就局長下台啊！」並指事後檢討、善後很重要。

北市府上週六舉辦樂活山林長青健行登山活動，現場長者因爭搶摸彩券發生推擠，不少人跌倒濺血。對於沒拿到摸彩券的長者，張美美重申，已告知未領到禮品的人留下資料，近兩週將研議補送物品，並通知下週來領。

張美美強調，活動用意在鼓勵長者外出，原本評估七千人參加，事後統計則有三萬多人，主因是人數超乎預期，導致活動失序，但士林、中山分局共派七十一名支援警力到場。

未料，李傅中武說，社會局想說明年要選舉了，所以作嫁給市長，並由各單位廣為宣傳活動；但對此，張美美並未回應。

被疑養網軍 柯：講的人才有

另一方面，柯文哲近日於議會備詢被質疑養網軍，就連網路趨勢專家潘恆旭日前在政論節目上質疑柯用「養小鬼」的方式養網軍。對此，柯則反駁「講別人有網軍都是自己有網軍才說別人有網軍」，他們哪有甚麼網軍，網軍需要錢，「壞人不知道好人會做好事，壞人都以為好人在做壞事」。