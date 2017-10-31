〈台北都會〉世大運紀錄片首播 賴揆笑柯「會算命」

2017-10-31

致詞哽咽 柯文哲：太感動了

〔記者鍾泓良／台北報導〕市長柯文哲、行政院長賴清德、行政院發言人徐國勇昨出席北市府與國家地理頻道合作的《透視內幕：台北世大運》紀錄片首播。柯文哲致詞時頻頻哽咽，說自己「太感動了」，談到世大運初期被看衰、冷嘲熱諷，最後能成功是很多無名英雄才有辦法完成。賴清德致詞時則打趣說，之前看到柯驗收世大運跑道時跌倒很感動，更佩服地說，世大運被外界唱衰時就決定拍紀錄片，笑說︰「你（柯文哲）是會算命嗎？還是對自己特別有信心？」

柯文哲致詞說，世大運是台灣有史以來最大的國際賽事，讓台灣有機會團結起來，大家團結克服很多難關，讓台灣人留下永難忘懷的共同記憶。他強調，世大運落幕並不是結束，而是一個新的開始，讓台灣人有新的自信以及光榮感可以迎向未來。他也感謝坐在台下的世大運選手許淑淨、江宏傑、郭婞淳及莊佳佳，直說賽前體育署預估只會拿十一面金牌，沒想到最後台灣隊奪得九十面獎牌，讚嘆「現在還是想不出來這次為什麼會得這麼多獎牌」。

看柯流淚 賴清德：用情之深

賴清德致詞時說，感謝柯文哲的領導、北市府努力下，成功吸引五十八萬觀眾進場為選手加油，讓國際看見台灣，讓台灣民眾對台灣產生信心 。賴說，柯文哲看到紀錄片就感動落淚，就可以看得出「用情之深」。他更不忘感謝前行政院長林全管控所有工作，認為世大運成功是中央、地方合作的典範。

而當被問到台上哽咽時，柯文哲受訪說，你不要看世大運後來成功，每天被嘲笑、諷刺，「而且罵的人又不來幫忙！」但他說，後來世大運從「Mission Impossible」變「Mission Possible」，到最後「Mission Accomplished」。而媒體詢問賴清德似乎有在柯致詞後表達安慰，柯則說，雙方本來就很好。

今晚九點 國家地理頻道看得到

《透視內幕：台北世大運》紀錄片將呈現選手村餐飲、開閉幕，也長時間跟拍台灣隊舉重、桌球及跆拳道三位選手訓練過程等，今天晚間九點於台灣國家地理頻道全球首映，隨後將在日本、韓國、東南亞、中東播映。