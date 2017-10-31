〈台北都會〉土城清水教會 「惜食廚房」顧弱勢生

2017-10-31

德霖科大師生當義廚

〔記者翁聿煌／新北報導〕土城區清水教會不只服務教友，六年來的每週一至週四下午四點半，也開辦社區學生免費課後輔導，照顧弱勢學生的課業；清水教會近來更響應新北市社會局推動的惜食分享，是全市五處「惜食廚房」之一，並媒合德霖科大師生擔任義務廚師，利用NG的醜蔬果烹調出可口晚餐，讓參加課輔的學生吃飽後更能專注課業。

清水教會牧師莊文和說，教會在六年前成立社區課後輔導、陪讀，對象包括單親、新住民、原住民和中低收入等弱勢家庭的孩子，從國小學童到高中生都有，目前約四十人。

他表示，教會人員不僅關心學生的課業，也提供晚餐；陪讀老師游美玉說，孩子們的父母因為忙於生計或經濟等問題，無法將孩子送到安親班，老師希望成為學生的親人或朋友，關照他們的成績與品格教育都能得到平衡發展。

市場、食物銀行供食材

莊文和說，四十多名師生的晚餐原本是教會的一大負擔，要靠志工幫忙烹煮，食材經費也來自企業和教會弟兄姊妹的奉獻，在社會局成立「惜食分享網」後，持續收到公有市場、果菜運銷公司與1919食物銀行等提供NG醜蔬果和餘裕食品，德霖科大餐飲系師生也擔任義廚，做菜給孩子吃，不但減輕教會的負擔，豐盛的食材也帶給孩子兼具營養和美味的晚餐，讓大家填飽肚子後繼續用功讀書。