〈台北都會〉新北聯醫板橋院區改建 明年中規劃定案

2017-10-31

增聘15名醫生 強化醫療團隊

〔記者何玉華／新北報導〕新北市立聯合醫院板橋院區的改建案爭議已久，市長朱立倫昨天在市議會答詢表示，已啟動的衛生局、板橋院區醫療園區改建案，預計在明年六、七月規劃定案，在改建之前先強化醫療團隊，已增聘十五名醫生；衛生局長林奇宏說，將建新的醫院大樓，並因應衛生醫療政策及老人化長照等需求，進行整體性規劃。

新北市立聯合醫院有三重院區、板橋院區兩處，行政辦公室設在三重院區，在三重院區新建急重症大樓於一○四年底完工啟用後，從七十四年啟用至今的板橋院區，相比之下，空間顯得侷促，醫療環境欠佳。

由於板橋院區的基地面積狹小，經多次整修仍不敷民眾需求及整體規劃，醫療服務品質屢遭質疑，鄰近還有衛生局、板橋衛生所，衛生局評估後，擬整體規劃興建新的醫院、醫護宿舍，提升醫療服務量能。

里民陳情議會 盼醫院速改建

市議員黃俊哲昨天陪同板橋院區鄰近多個里里長、里民到市議會陳情，希望加速醫院改建，他並在議場內質詢說，板橋院區的醫療品質堪憂，曾有里長住院，竟然三天沒人查房，他的父親曾因昏倒被送到板橋院區，在急診室也沒有獲得診療，迫不得已轉送其他醫院，這樣的醫療品質如何保障板橋區六十萬市民的健康？對此，聯合醫院院長項正川澄清說，清查最近三年資料，並沒有住院病患三天內無人查房的紀錄。

朱立倫表示，在板橋院區改建之前，短期改善方計是先強化醫療團隊，最近已增聘十五名醫生，改善之前的「醫師荒」，佔床率也大幅提升；他並指示儘速完成改建規劃案，同步尋找衛生局的臨時辦公室地點，以板橋區、交通方便的地區優先，不影響員工上班，也方便民眾洽公，等改建完成後，衛生局再搬回來。

林奇宏指出，板橋院區既有的空間已無法符合醫療服務需求，改建案是新蓋醫院，考量基地內有衛生局、板橋衛生所，採原地合建共用或醫院朝BOT或自建辦理，都是可能的方案。

衛生局表示，今年八月已由副市長李四川擔任召集人，成立規劃改建的專案小組，預計明年一月撰寫醫院籌設計畫書，明年六月、七月規劃案定案。