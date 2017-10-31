〈台北都會〉成立14年 新北騎警隊超人氣

2017-10-31

〔記者曾健銘、余衡／新北報導〕新北市騎警隊自二○○三年成立至今已十四年，為全國首創的騎警隊，勤務內容大致是維護治安、疏導交通、為民服務、防範犯罪宣導等。騎警隊目前有四十一名成員，以任務編組的方式組成，只要有熱忱的警職人員都可加入騎警隊；加入後，成員必須通過一百二十小時專業訓練，並取得中華民國馬術學會認證，才可正式走上街頭服勤，而馬匹也須經過嚴格挑選，如此才能確保執勤安全。

新北市警察局表示，騎警隊成員由各單位的警員組成，平時皆有各自的工作及業務，騎警隊屬「兼職」成分，但為了讓成員維持馬術不生疏，每個星期會編排半天至一天到馬場訓練，而每週六、日及國定假日上午九點至十一點、下午三點至五點，分別會在淡水漁人碼頭、八里左岸公園、板橋新板特區、鶯歌陶瓷老街等四個景點執勤。為了提高治安能見度，二○一一年開始，非假日時間下午也可在「新板特區」看見騎警隊的身影。

新北市警察局表示，隊員在馬背上居高臨下，視野佳，可輕易掌握周遭動態，對於交通、治安事故及為民服務案件，可提供更快速、優質的服務；且馬匹不似其他寵物常見，所以每當騎警隊員騎乘馬匹在街道上執勤時，特別吸引民眾目光，尤其小朋友特別喜愛，紛紛駐足拍照，利用如此吸引民眾的特性，實施預防犯罪宣導，事半功倍，成效良好，無形間也拉近了警察與民眾的距離。