〈台北都會〉治安觀光兼顧 北市評估試辦騎警隊

2017-10-31

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市議員顏聖冠昨指出，世界各地多處都有編制騎警隊，對於穩定治安、預防犯罪及觀光宣傳具有正面助益，北市也應規劃成立。警察局長陳嘉昌對此持贊同態度，也會朝設立方向進行評估計畫後試辦。

顏聖冠昨於警政衛生部門質詢表示，放眼世界，許多國家都有成立騎警隊，台灣則以新北市編制最成熟，高雄市也有成立，每年編列預算，分別為一千四百萬及五百萬元，各有四十一名及三十三名隊員服勤，唯獨首善之都台北市繳白卷，十分可惜。

顏聖冠解釋，騎警隊要經過一百二十小時的馬術訓練，認證通過後，才能上街執行任務，由於「居高臨下」，能見度高，所到之處都是焦點，不僅對犯罪有嚇阻效果，可穩定治安，也能提升警察正面形象，對觀光更有一定助益，並非譁眾取寵。

顏聖冠舉例，紐約中央公園樹木倒塌壓倒一對母子，騎警隊出勤，這對母子順利獲救。另外，新北市騎警隊出勤巡邏，成功逮捕毒犯，日前加入世大運維安工作，賽事期間巡邏，不僅發揮維安功能，所到之處更是吸睛，具有觀光宣傳效果。

顏聖冠說，騎警隊雖為警察局業務，但其觀光效益，觀傳局亦不容小覷，盼北市府能審慎規劃成立，包括大稻埕、龍山寺、華山文創園區、中正紀念堂、台北一○一等景點，都是可以考慮成立的地點。

觀傳局表示，騎警隊應有助於北市觀光景點熱絡，可帶動整體產業發展。警察局長陳嘉昌表示，對騎警隊持贊同態度，北市若要設立，初期或許無法像新北市那樣成熟，仍將朝可行方向立即評估，評估可行會先試辦。