〈台北都會〉北捷吃到飽月票 擴及公車、YouBike

2017-10-31

預計明年上半年推動

〔記者鍾泓良、何玉華／新北報導〕北市府秘書長張哲揚日前透露，雙北有共識，將在明年四月底推出捷運「吃到飽」月票，包括轉乘公車及三十分鐘內轉乘YouBike也免費，票價預期落在一千五百至兩千元。交通局昨回應，月票票價及推動時間尚未定案，僅表示會在明年上半年推動，票價不會超過兩千元。而雙北將如何分擔補貼金額，台北市交通局表示，十月已達成共識，但尚未統計各自分擔金額；新北市交通局則說，因月票適用YouBike，而北市未提供前三十分鐘免費優惠，未來衍生費用將由北市府吸收。

票價不會超過兩千元

定期票價一波三折，市長柯文哲去年十一月公布政策時，規劃金額為兩千五百元，若以民眾單月工作日二十二天計算，一天平均負擔一百一十三元，慘遭罵翻。今年七月，本報獨家報導，市府高層盼把票價壓到一千六百八十元，單月工作日負擔金額為七十六元；如今交通局又定調定期票為兩千元以下，若以上限兩千元計算，單月工作日負擔金額又提升至九十元。

對於為何會訂出兩千元上限，交通局專門委員劉嘉祐解釋，由於月票補貼由雙北市府分擔，因此不可能訂價太低，導致市府財務負擔過大；兩千元是依據之前調查，大眾運輸工具重度使用客群每月平均交通費，因此希望金額低於兩千元才有誘因。

先鎖定中長程通勤族

新北市交通局長王聲威表示，初期先以中長程通勤族為主要對象，減輕交通費用的負擔，也會看市場反應再檢討，納入下一波推動「區段型」月票的考量。所謂「區段型」，是根據民眾常出入的車站，設定不同程度的優惠。

補貼金額分擔原則 雙北有共識

至於雙北如何分擔月票的補貼金額，劉嘉祐說，雙北市府十月初在分擔原則達成共識，如公車依據各自路線管轄、捷運依各自捷運站出站去分擔，但分擔比仍在討論；他補充，現階段是由雙北市府負擔補貼，未來不排除再向中央政府申請公共運輸補助。

住新北市永和的張小姐表示，每月工作日花費約一千三百二十元，若加上週末出門也不到一千五百元，直說根本不划算，「政策如果是為了鼓勵，那應該要有誘因，否則我照常搭就好」，認為只能接受一千五百元以下。