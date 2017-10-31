〈台北都會〉北捷吃到飽月票 新北交局：2000元以下

2017-10-31

雙北有共識 明年4月底上路

〔記者鍾泓良、何玉華／新北報導〕台北市政府秘書長張哲揚透露，雙北兩市已有共識，將在明年四月底推出北捷「吃到飽」月票，包括轉乘公車及卅分鐘內轉乘YouBike都免費，票價預期落在一千五百到兩千元之間。對此，新北市交通局表示，如果票價逼近上限兩千元，這對中長程乘客比較划算，因為「吃到飽」月票也適用YouBike，台北市並未提供前半小時免費優惠，這部分衍生費用需由台北市府吸收。

「吃到飽」定期票價一波三折，台北市長柯文哲去年十一月公布政策時，規劃金額是兩千五百元，若以民眾每月工作日廿二天計算，一天平均負擔約一一三元，價格偏高被罵翻；本報在今年七月獨家報導，北市府高層盼將票價壓到一千六百八十元，除以二十二個工作日後約七十六元；如今交通局又定調定期月票在兩千元以下，若以上限兩千元計算，工作日的通勤金額又提升到九十一元。

對於兩千元上限的訂定標準，台北市府交通局專門委員劉嘉祐表示，因為月票補貼由雙北兩市共同分擔，不可能定價太低，導致財務負擔過大，兩千元是依據之前調查，大眾運輸工具「重度使用客群」的每月平均交通費，金額低於兩千元才有誘因。

對中長程通勤族 較有吸引力

對此，新北市政府交通局長王聲威表示，「吃到飽」月票如果逼近兩千元，對中長程通勤族比較有吸引力，但仍要看市場反應再檢討，納入下一波推動「區段型」月票的考量，所謂「區段型」是根據民眾經常出入的車站，設定不同程度的優惠。

家住新北市永和區的張小姐說，每月搭乘捷運交通費約一千三百廿元，再加上週末出門也不到一千五百元，月票必須有誘因，「否則我照常搭就好了」，她認為低於一千五百元才合理。

新北市交通局分析，月票若以上限兩千元、每月廿二天上班日計算，平均一天來回兩趟車資約九十一元，換算單趟約四十五元，再扣掉轉乘公車支出七元，等於單趟捷運車資在卅八元以上，購買月票才划算；反之，對於單趟捷運車資在卅八元以內的乘客來說，月票並不划算。

另外，雙北如何分擔月票的補貼金額？劉嘉祐說，雙北市府十月初在分擔原則達成共識，公車依據各自路線管轄、捷運依各自捷運站出站來分擔，但分擔比例仍在討論中，現階段由雙北市府負擔補貼，未來向中央爭取公共運輸補助。