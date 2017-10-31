〈北部〉苗栗陶藝術節 週六感受柴燒之美

2017-10-31

〔記者張勳騰、鄭名翔／苗栗報導〕「苗栗陶．台灣柴燒藝術節」系列活動，將於下月四日到三十日登場，四日、十一日及十九日三週的假日將安排精彩藝文展演，以及親子捏陶體驗及彩繪陶藝DIY、假日陶藝市集等，邀全民一起感受苗栗柴燒陶的魅力。

苗栗縣政府昨天召開記者會，安排古早轆轤捏陶示範，由一人踢機台、一人拉坯成形，不像現在已演進到電動控制，令年輕一代大開眼界。

苗縣府文化觀光局長林彥甫說，台灣柴燒藝術節活動四日上午九點半登場，地點在公館鄉陶瓷博物館展演廣場，透過「苗栗柴燒陶人培工作坊作品展」、「窯之陶藝展」及「柴燒陶藝創作展」，展出近百件名家陶藝創作。

十一月十一、十八日，將在苗栗城市規劃館和苗栗工藝園區舉辦劃兩場次的柴燒發展座談會，來探討苗栗的陶藝產業發展願景，報名電洽：（037）352961＃612劉小姐。

苗栗縣長徐耀昌指出，苗栗陶藝產業早年十分興盛，但隨著台灣陶瓷加工產業蕭條，苗栗陶窯文化逐漸沒落，惟苗栗地區因為豐富的自然資源適合陶瓷產業發展，也孕育出許多優秀的創作者，近年來柴燒陶藝的興起，其因溫度而產生的自然色澤變化和落灰與陶器交互作用下的特殊質感，令人感受柴燒陶的魅力。詳情可查詢（www.mlc.gov.tw/）。

苗栗盆景藝術 展至明天

另外，「全國華風展苗栗縣盆景藝術展」從上週六起，在苗栗縣頭份市公所旁中正館，展出近七十盆匠心獨具的藝術盆栽。苗栗縣盆景藝術協會理事長李坤益表示，現場展出的藝術盆栽都是經過數十年精心栽培，各自呈現別具風貌的軀幹、線條、枝葉的呈現，經過來自全國各地的評鑑委員，依照根、幹、枝葉的綿密、生長姿態評選，選出總冠軍、金牌、銀牌、銅牌等獎項。展期就至明天。