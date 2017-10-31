〈北部〉污水下水道處理 竹市議會：一視同仁

2017-10-31

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市議會第九屆第六次定期大會昨天進行人民請願處理情形及三讀議案的第一讀會，其中有關人民請願案中污水下水道的處理，議會要求市府應一視同仁，部分不配合拆除後巷違建的用戶，應具一致性，避免同意拆除後巷違建的用戶反而無法順利進行。

新竹市議會昨天由議長謝文進主持，市議會卅三席市議員，除國民黨籍市議員鄭成光及無黨籍市議員孫鍚洲未簽到，其餘卅一名市議員都簽到出席。

會中針對人民請願案進行討論，其中有關打通世界街四十七巷的請願案，市議員鄭宏輝表示，已多次接獲居民陳情，雖然此巷道經了解屬私設通路非公共通行的既成道路，但考量居民出入安全，建議市府再與地主協商，或採從面開通六米寬巷道方式，供居民出入之用。

市議員吳秋穀也認為市府正進行污水下水道的用戶接管工程，由於竹市的污水下水道接管率不高，大多是因民眾不願配合拆除後巷違建以利接管，要求市府應多溝通，且拆除後巷違建時，也應具一致性，不要變成「別人拆、我不用拆」的情況，也易造成用戶間的衝突。

新竹市府工務處表示，竹市至今僅兩萬四千戶完成接管，接管率佔總戶數十六萬戶的十五％，經了解，用戶不願接管多因污水接管採後巷施工，因竹市老舊建築及公寓多，多數民眾因擔心後巷施工恐要拆除部分建築而遲疑，成了接管率最大的阻力。

工務處表示會再與用戶溝通，或要求簽具切結書，拒絕接管的用戶，未來若要再接管，就需自行負擔後巷拆除及接管的施做費用。