〈北部〉新竹州廳老時光 90年煤油燈重現

2017-10-31

〔記者洪美秀／竹市報導〕一盞古老煤油燈，隨著新竹州廳九十週年活動躍然重現！新竹市府昨天舉行新竹州廳老時光特展，透過泛黃老照片與現代化影音互動裝置，帶市民走進州廳九十年歲月點滴，市長林智堅說，他也是第一次知道大廳磨石子階梯下方竟有個「淋浴間」，裏面有盞已九十年的煤油燈，堪稱是古董級的歷史文物。

林智堅說，新竹州廳不再是過去統治權威的象徵，市府想呈現這是一棟空間開放、屬於市民的建築物，承載「新竹人」各種記憶，這棟建築曾經歷炮彈攻擊又重生，他把新竹州廳定位為幸福城市起點，期許每個公務員都是這艘船的掌舵手，為這座城市造夢、築夢。

林智堅說，新竹州廳一九二七年十一月廿六日啟用，市府舉辦的「州廳90」系列上週六由光影藝術展打頭陣，接著「老時光特展」，要帶領大家透過影像閱讀古建築、老故事。

林智堅表示，新竹市政府這棟建築，主體採西洋建築風，屋頂卻使用東方木架瓦造斜式屋頂設計，是東西融合的建築，其中多立克式柱列、羅馬拱圈、典雅拉窗等都顯見當初規劃巧思。

文化局表示，老時光特展分為歷史工藝展、州廳歷史展、互動影音裝置不同展區，以編年方式搭配老照片，介紹州廳興修內涵沿革，每天下午一點到五點有志工導覽，也開放互動影音裝置，邀請市民來手繪理想中的州廳。