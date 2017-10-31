〈北部〉三灣鄉長為農請命 李永得：創造在地特色

2017-10-31

推台三線觀光 青年返鄉注新活水

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕行政院客家委員會主委李永得昨至苗栗縣三灣鄉訪視「客家深度文化體驗暨環境規劃後生添手團」階段成果報告，盼藉由種子青年返鄉與居民的公民審議模式，凝聚共識，形成由下而上的資訊匯流；三灣鄉長溫志強強調，政府不僅要推台三線觀光，也要協助推廣農產品，鼓勵農業技術傳承，增加農民收入。

「客家深度文化體驗暨環境規劃後生添手團」計畫由苗栗縣府文化觀光局向客委會申請，自八月於三灣鄉掛牌以來，共有一名社區規劃師及兩名返鄉青年進駐，目前以三灣及獅潭客庄景點作為主要標的，串聯沿線周邊的地方特色，推出十二場文化體驗活動及工作坊，希望吸引更多遊客駐足慢食、慢遊，深入欣賞客庄之美。

計畫主持人邱俊良表示，青年返鄉當種子，為當地注入新活水，不但增加在地就業機會，同時也能彙整台三線的基礎資源，更重要的是，藉由舉辦兩場公民會議，邀集三灣及獅潭的在地居民、業者，一同討論希望呈現的特色，並提出地方需求，期盼能藉此打造具地方特色又符合居民需求的觀光模式。

人力流失趨勢 串聯共識多方整合

對於溫志強呼籲政府也應協助農特產品的推廣，李永得說，農村人力流失是世界趨勢，創造在地特色就成為振興農村的關鍵，透過種子青年返鄉挖掘、扎根，與居民互動多方了解，才能串聯起共識，讓客委會與其他部會進行多方整合，使政府資源得以有效地投入地方，創造最大效益。

目前計畫的階段報告，是以獅潭及三灣兩鄉為主軸，暫擬出兩條以老街文化巡禮的為主題的路線規劃，並結合古道健行及產業體驗，預計在明年六月前共會推出四條深度旅遊路線，但目前皆尚在討論階段，後續會討論出結果。