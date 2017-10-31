〈北部〉推動生命教育 游文聰獲特殊貢獻人員

2017-10-31

〔記者陳昀／桃園報導〕「生命教育考試不會考，但比考試還重要！」國立陽明高中校長游文聰以清掃教育、性平教育等方式推動生命教育，並承辦教育部國教署生命教育資源中心，獲得今年度教育部友善校園獎特殊貢獻人員，其他得獎者都是大學校長，他是六名獲獎者中，唯一的高中校長。

為了讓生命教育遍地開花，游文聰二○一五年接辦生命教育資源中心，將重心放在校園文化的建構，讓各校自願報名，再選定十五校推展三年一期的發展計畫，他說：「以前寫報告很容易，轉換做法後很多人笑我笨，但深耕才能有真的成果。」

四年前，游文聰在宜蘭縣的國立羅東高中校長任滿八年，轉任陽明高中後發現，桃園的學習風氣不像宜蘭隨興、自然，但他堅持將在羅高施行的生命教育方案帶進桃園，他說，很多學生雖然成績好，但面對真正的人生問題時，經常還是手足無措，因此帶領他們探究生命意義尤其重要。

游文聰說，成績只是「短期利益」，很多學生都被成績緊逼著，但生命教育的核心是幫助學生找到自己的方向，當學生願意主動為自己的目標努力時，自然不用師長逼著學習。

陽明高中的高一新生，入學得先寫一封給自己的信，訂下「人生GPS」，畢業生也要寫一封信給十年後的自己，校方屆時會一一寄出，協助檢視自己是否達成設定的目標。

游文聰也設計很多非正式課程，像是利用清掃廁所教導謙卑、感恩；以及整合性平教育的「幸福規劃局」，召集護理、軍訓、公民、體育等教師一起推動，課程不但有系統，也不會重複，讓學生有效吸收，也能減少性平通報案件。

游文聰說，母親在他八歲時去世，務農的父親獨力養大家中四個子女，用身教讓他體悟到生命的意義，這是他推動生命教育的一大動力。