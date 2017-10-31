〈北部〉烏石港南堤禁衝浪 勸離惹爭議

2017-10-31

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕有「政大秀智」之稱的盛芷芸上週末到宜蘭縣頭城烏石港南堤衝浪，卻因屬於漁港管制區域，被警方和海巡署勸離，中華民國衝浪運動協會認為，不該使用鎮壓暴民的方式驅離衝浪客，應落實運動分級制度，該管制區域並不會碰到漁船，會持續與主管機關協調開放。

海巡署第一海岸巡防總隊表示，上週末烏石港實施巡邏勤務時，發現大批衝浪客聚集於南堤沙灘從事衝浪活動，但南堤是宜蘭縣政府公告漁港區域範圍，不能進行衝浪，經柔性勸導後，仍有十一人持續進行，勸離時引起現場約四十多名衝浪客不滿，副總隊長趙君指示增加支援人力共七十人，最後才成功勸離。

衝浪客；無告示牌 衝浪協會︰建議開放

盛芷芸說，她是衝浪初學者，當時被海巡署人員包圍，警察也嚴厲詢問，要求出示身分證明，只口頭說該區是漁港不能衝浪，他們反指沒有告示牌，員警卻拿殺人和衝浪比喻。盛芷芸說，南堤是相對較安全的浪點，執法人員卻以保護安全為由驅離，既矛盾也不合邏輯，認為上位者不理解衝浪文化，只是一味限制，讓初學者無處衝浪。

警方當時回應，如果因為告示不夠清楚才來衝浪，收到裁處後可提出申訴。海巡署表示，已登記十一名衝浪客的基本資料，蒐證後函送宜蘭縣政府農業處漁業管理所裁處。

中華民國衝浪運動協會副秘書長王丞軒指出，秋冬時節衝浪，烏石港海域以南堤較安全，但地方和執行單位卻以落後的海洋管理方式，用大批人力驅趕，造成大家不滿。

王丞軒說，南堤很有發展觀光的潛力，目前衝浪位置也不會佔用漁船航道，將和主管單位及地方的衝浪委員會協調，希望能找出平衡點，比較好的管理方式是進行檢定，為衝浪者分級，某些季節或某些區域只有一定等級以上的人才能進行衝浪，而不是用粗糙的管理，打壓衝浪和觀光。

漁管所︰屬漁港管制區 將裁罰

漁管所指出，由於在漁港管制區內，漁港法規定禁止戲水，違反者裁罰三萬元以上、十五萬元以下，現地都有貼公告，會再加強宣導和張貼公告。