〈北部〉花蓮193線2次環差審查 有條件通過

2017-10-31

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣府規劃縣道一九三線北段拓寬計畫，花蓮縣環評委員昨舉辦第九次審查會議，此次花蓮縣府修改路線五公里，往西偏移五十公尺以避開爭議區域，但因「新闢路線比例超出十％」，加上開發目的一改再改，引發現場環團抗議，會後環委決議「有條件通過」，讓現場民眾譁然！

環團痛批程序不正義

花蓮縣府環境影響評估審查委員會昨進行「縣道一九三線拓寬改善計畫第二次環境影響差異分析報告」的專案小組第四次審查會議，該案從一○四年底啟動第一次環差後，目前二次環差已召開多達九次的專案小組審查會議，昨僅江漢全、蔡呈奇、許文昌、謝哲隆及胡紹華五名委員出席，何鎮平、劉瑩三未出席。

一九三線北段拓寬全長廿一Ｋ＋七○四，開發單位昨提的變更內容共六Ｋ＋五二，僅一Ｋ＋二四是原路線，其餘五Ｋ＋二八路線均為原線往西側移動的新闢道路，藉此避開新城加灣社區、編號二六一八國土保安林、東昌漁場社區、新城鄉第二公墓、疑似古蹟「三角榕清軍營盤址」等，至於舊路線改為自行車道。

審查會一開始環團即抗議，新闢路線五公里已達環評法施行細則卅八條規定「路線延伸百分之十以上，應就申請變更部分重辦環評」，要求應行文環保署認定；而縣環保局的解釋是，「路線延伸」指路線長度，拓寬案全長仍維持廿一公里，不需重作環評。

開發單位表示，一九三線拓寬計畫的必要性在於維生、緊急救助及防災的輔助道路；至於蘇花改通車後，對一九三線車流「變動量」影響也很小；出席的東華大學副教授戴興盛認為，拓寬起初是為紓解蘇花改車流，現在縣府卻承認交通流量沒有預估的高，開發理由又改成救災，他認為，花蓮各大醫院都在台九線西側，救護車優先跑台九線，不會往一九三線繞路，開發理由不合理；幸福一九三聯盟譚凱聰更認為，開發目的一改再改，代表背後有「說不出口的開發利益」。

現場支持的北埔社區居民則說，西部快速道路一條一條開，只有花蓮要拓寬一九三線「一直被抗議」，村民希望改善道路、排水錯了嗎？難道要教觀光客用走的進來嗎？

花蓮縣府建設處表示，整合歷次審查各界提供意見，新版本提出許多改善，避開敏感區位，相信穿越性車流走新路線，舊路保留景觀給既有居民使用，可對自然景觀有更好保護效果。

環評審查會結束「閉門會議」後，主席江漢全宣布結論，新闢路線是否涉及「環境影響評估細目及範圍認定標準」第五條，有關道路開發的規定，請主管機關花蓮縣政府依「環境影響評估法施行細則」第十一條之一釐清法規爭議點；若本案非新的開發行為，建議審核修正通過；國土保安林地不應開發；而開發單位應依各意見事項補充修正並確認後提環評委員會。

結論一出引發環團嘩然。地球公民基金會專員詹壹雯含淚控訴「環委扛不住壓力」，痛批程序不正義，指有環委脫口說出，資料不一定要比照環評標準，開發單位有時程壓力，批「官學聯手、為地方利益固樁」。