〈北部〉非營利幼兒園 苗縣明年起設5所

2017-10-31

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣政府指出，為了響應中央推動「擴大幼兒教保公共化方案」，預計於明年起在五所國小設立「非營利幼兒園」，引進財團法人經營，以不營利為目標，改善目前家長因財政負擔，希望將孩子送往公立幼兒園，卻因人數受限無法就讀。

苗縣府教育處學前教育科指出，設立「非營利幼兒園」目的主要有兩項，分別是減輕家長負擔以及提高教保員品質，畢竟苗栗縣內公立幼兒園包含國小附設幼兒園以及鄉鎮市公所幼兒園有限。

學前教育科表示，目前公立幼兒園與私立幼兒園比例約三比七。公立幼兒園開班大約五十五班，容納學童人數一個班級約三十人，但仍是「僧多粥少」。

「首選當然是公家的！」不少家長坦言，公立幼兒園收費便宜，且教保人員都有公部門保障，而私立幼兒園雖各有特色，課程內容也不同，但對收入並不算高的家庭而言，是沈重的負擔。

苗縣府教育處目前選定苗栗市福星國小、後龍鎮後龍國小、苑裡鎮中正國小、公館鄉五穀國小及通霄鎮通霄國小設立非營利幼兒園，規劃於明年設立，最快近日上網招標。

非營利幼兒園預計收費將介於公立幼兒園與私立幼兒園之間，可減輕家長經濟壓力，而工作人員也需經過一定訓練及考核，對於學童更有保障。

教育部考量多元教保服務，推動設立非營利幼兒園，希望藉由政府委託公益法人或由公益法人附設幼兒園申請轉型，結合公部門及公益法人雙方資源，採公私協力方式辦理，除了收費較一班私立幼兒園便宜，也能提供教保人員工作機會，而學童也能享有一定品質的幼保服務。