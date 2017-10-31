〈北部〉茄苳交流道向東延伸 下月開工

2017-10-31

2.95億元決標 打通交通瓶頸

〔記者蔡孟尚、洪美秀／新竹報導〕新竹縣議員邱振瑋說，他和寶山鄉長邱坤桶向新竹市政府爭取多次的福爾摩沙高速公路茄苳交流道向東延伸工程，市政府在上週完成招標作業，證實此案以二億九千五百萬元決標，預計下月就開工。

市府工務處表示，這條茄苳交流道向東延伸工程早在民國九十八年就已規劃要打通，主要是銜接到寶山鄉的雙林路，可說是寶山鄉通往新竹市的重要外環替代道路，不過因為地主對路線有意見、不願意民宅被徵收拆除、對土地採市價徵收的價格有疑義等問題，歷經多年協調與努力，由公路總局補助工程費二億九千萬元及土地價購費五千萬元的茄苳交流道向東延伸工程終於完成規劃設計，今年八月上網發包，道路長為四百五十四公尺、寬為廿公尺的四線道路。

邱振瑋在個人臉書上說，這條寶山鄉也爭取多年的茄苳交流道聯絡道，是通往寶山鄉的生活圈重要聯結道路，寶山鄉部分已經拓寬為路寬廿公尺的四線道，新竹市部分若完成，就可把目前路寬四公尺的瓶頸道路也拓寬為廿公尺，他多次和邱坤桶到市政府拜會，也參加了徵收協調會，終於在上週決標了，他相當欣慰，也感謝市政府持續努力推動這項工程。

邱坤桶也回應，很感謝縣市各界人士從中幫忙，這條道路的開通對寶山鄉發展影響非常深遠。