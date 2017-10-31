〈北部〉山坡地違法開發罰鍰低 議員：沒嚇阻力

2017-10-31

市府開罰44件 平均一件罰10萬

〔記者陳昀／桃園報導〕市府水務局今年針對山坡地開發、未確實執行「水土保持計畫」者，已開罰四十四件、罰鍰逾四百萬元，市議員詹江村昨天質疑，平均一件罰十萬元，根本沒有遏止力。

水務局長劉振宇答詢說，市府對每件水土保持計畫都列管追蹤，若發現工作不符實，會要求限期改善，並開罰六萬至三十萬元，情節嚴重者會連續裁罰，或依面積開罰，也會移請目的事業主管機關，開發者必須拿到完工證明，才能請領使用執照。

詹江村指出，龜山區兔子坑一處坐落在山坡的宮廟，一旁的「水土保持計畫」立牌上寫著二○一四年應完工，現場卻不見應有的水土保持設施，質疑水務局查核不力，尤其宮廟通常很有錢，「像『感恩Seafood』，一個月何止賺十萬元？」

水務局查核後指出，該個案是經農業局核准興闢農路，已完成水土保持計畫，但立牌沒撤除，會要求改善，然而一旁宮廟與此水土保持計畫無關；建築管理處另指出，該宮廟為違建，此前並無查報紀錄，後續將依規定排入拆除列管名單。

水務局指出，若要在山坡地申請興建廟宇，須先向民政局申請「興辦事業計畫」，並轉送「水土保持計畫」給水務局，另需向建管處辦理建照，若無法在期限內完成水土保持計畫，必須在期滿前十日申請展延，展延每次六個月，以二次為限。