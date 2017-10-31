〈北部〉就服處職訓班 今年就業率達7成5

2017-10-31

開辦36班 美容美髮、餐飲最受歡迎

〔記者陳昀／桃園報導〕市府就業服務處整合自辦、委辦，或其他機關、學校等單位辦理的職業訓練班，昨天宣布成立「有頭鹿」職業訓練場，將各類職訓、職能培力課程整合在同一平台，讓有需求的市民能順利、方便的「有頭路」，今年就服處已開辦卅六班，訓練人數約一千一百人，平均就業率達七十五％，以美容美髮、餐飲課程最受歡迎。

副市長王明德表示，好學歷不再是就業保證，擁有一技之長才是王道，為了協助市民提升就業及工作能力，市府與各大專院校、高中職及職訓單位、公會等廿六個單位簽訂合作意向書，將所有職訓資源整合在同一平台，並結合在地的訓練資源，辦理在地化的職訓教育。

市府成立有頭鹿平台 整合各課程

市府勞動局長王安邦說，「有頭鹿」職能訓練場除了有就服處自辦、委辦及合作的職業訓練班、職能學分班，也結合各機關的訓練資源推動就業方案。例如與國立台北商業大學合作辦理的「青年就業安薪讚、就業大滿貫」產學合作專班，就以「學中做、做中學」方式訓練；另與勞動部勞動力發展署桃竹苗分署合作辦理的在地化職業訓練合作班；也配合「長照二．○政策」推動的照顧服務員職業訓練專班，提供長照服務市場的專業人力需求；此外還有技術士證照獎勵、青年自主學習方案等。

就業服務處職訓推動課課長鄭維杰表示，就服處今年已辦理卅六個職訓班，訓練人數約一千一百人，平均就業率達七十五％，其中以美容美髮、餐飲類職訓最受歡迎，經常一開班就爆滿，而電腦科技類班也很受就業者青睞。

鄭維杰說，待業者過去想投入就業市場，必須自行到各類職訓平台尋覓資源，即日起只要到就業服務處官網查詢，就能獲得整合過的資源，且一般待業學員只需負擔二成學費，符合中高齡、身心障礙等條件的待業者，更可獲全額補助，各職訓班另保障新住民三％名額。