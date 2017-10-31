〈中部〉身障者認真 企業進用逾8千人

2017-10-31

〔記者蘇孟娟／台中報導〕給他釣竿！台中市勞工局統計，今年企業進用身心障礙者達八千四百卅三人，較法定進用人數超額近三千人，有業者依規定僅需僱用一名身障者，卻超額僱用四人，甚至貼心以調整職務及申請專用設備等，幫助身障者勝任工作，自食其力。

勞工局統計，全市法定進用身障者的就業人數為五千四百六十六人，截至八月實際進用達八千四百卅三人，超標近三千人。局長黃荷婷指出，「身心障礙者權益保障法」規定，機關學校及事業單位應定額進用身心障礙者，有愈來愈多愛心企業認同。

其中一家健身俱樂部依照八十餘名的員工比例，按規定須進用一名身障者，但營運部經理王孟晴大膽用人，一年來，先後僱用四名身心障礙者擔任清潔員，佔了清潔組一半員額。

首名進用的身障員工「大超」，因有身心疾病加上腿部曾經受傷，無法久蹲工作，起初工作吃力，王孟晴並未因此否定，前後四次調整職務，直到安排他專責室內吸塵，終於找到適合他的工作，已穩定就業近一年。

另小學三年級時因墜谷意外，嚴重腦傷影響智力發展，更造成左半身無力的「大佑」，初上班時，因腦傷影響方向感極差，常在上千坪的健身房空間裡迷路，甚至左手無力，僅能靠右手打掃清潔，單手過度負荷，一度造成肌肉發炎，痛到無法舉物。王孟晴透過職務重新設計，替他申請無線吸塵器及地毯專用吸塵器，減輕工作負荷，讓他樂在工作，最近獲得最佳員工獎。