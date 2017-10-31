〈中部〉環形電視牆 東海教室翻轉學習

2017-10-31

〔記者蘇孟娟／台中報導〕東海大學卅日啟用建置有類似ＮＢＡ球場環形電視牆的「問題導向數位學習專業教室」，行政院政務委員唐鳳肯定教室創意設計，更勉勵學生不要成為只追求技能的「工具人」，因技能易被取代，應以自發、互動、跨域學習的素養，從問題中學習，運用數位技術工具，就不易被機器人取代，相信在這裡可以培養出解決問題的新模式。

東海大學近年積極推動問題導向學習教學模式，但推動過程發現，傳統教學環境，包括教室有前後之分，師生距離影響教學互動，且學生間也不易在第一時間能理解彼此的學習或想法。

東海大學嘗試打造突破傳統的教學場域，創新建置全國第一間問題導向數位學習教室，並引進數位硬體，昨日新教室揭幕，學生不再排排坐，圍繞著在教室正中央的教師而坐，教室內更有環形電視牆，學生除觀看教師播放的教材外，更能即時上傳討論及解答過程，校方盼引進數位力量，提高師生學習互動，更從問題導向中讓學生發展學習。

唐鳳昨日應邀參與揭幕儀式，肯定教室的設計創意，更指出時下教育不能偏重技能導向，因技能會隨時間、自動化、ＡＩ出現而被取代，小孩只專注於當「工具人」，當真的人性工具出現，就會被取代。

她以之前風行世界的「寶可夢」為例，不少祖孫一起外出抓寶，兩個世代面對嶄新問題時，一起解決問題，而非另一方特別懂，教導另一方。就像之前跨部會、政府與民間協助，以此方法改善報稅軟體等，她相信東海的創新教室與教學，可以培養出解決問題的新模式。