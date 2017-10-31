〈中部〉高美濕地遊客服務中心 將展開招商

2017-10-31

預計年底完成 明年對外營運

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市國際級美景「高美濕地」每年吸引逾百萬人次造訪，為遊客打造的「遊客服務中心」近日完工，這座像海浪從平地而起的斜坡建築，從坡道即可走上屋頂的景觀平台欣賞海景，盡覽海天一色與落日之美，市府正在進行招商程序，預計最快今年底完成招商，明年對外營運。

高美濕地是台中海線知名景點，湧入大批遊客踏浪戲水、欣賞夕陽，由前台中市議長張清堂爭取，現任副議長張清照緊盯進度的「遊客服務中心」，近日已完工，張清照說，美麗的景觀橋緊鄰遊客服務中心，橋與建築成為高美濕地最大亮點，世界級美景搭配世界級建築，更吸睛 ！

斜坡建築設計 屋頂景觀平台

張清照說，高美濕地遊客服務中心面積廣達八．四公頃，為地上兩層的建物，採斜坡建築設計，屋頂有景觀平台，可觀賞高美濕地夕陽及風車之美，坡道下方規劃展示館、遊客資訊櫃檯、體驗館、廁所、咖啡廳等，讓濕地設施、規模更壯大。

旁邊設停車場 市府正驗收中

高美濕地遊客服務中心旁還設有自然引水的生態水池及自行車道，可銜接清水區的自行車道系統，一旁另設有小型停車場，約可停放三輛遊覽車及四十輛小客車，另外，遊客服務中心旁的「公六九」用地，也於上月完工，目前市府正在驗收中。「公六九」佔地十五公頃，設置小客車四六三格，大客車五十一格，機車一二六格及ibike、農夫市集、轉運空間等。

張清照表示，高美濕地假日遊客多，遊客服務中心開放後，會吸引更多人潮，但現有停車空間不足，「公六九」停車場搭配遊客服務中心落成啟用，可望紓解停車問題。