〈中部〉彰市中山國小慶120歲 藝術家校友助陣

2017-10-31

〔記者張聰秋／彰化報導〕今年是彰化市中山國小一二○歲生日了，校方舉辦一系列校慶活動，重頭戲之一的「中山人藝文展」，昨天登場到十一月十二日截止，展覽作品出自多位藝術家校友和老師以及年輕插畫家之手，內容豐富精彩。

展覽作品出自七位藝術家校友和老師以及年輕插畫家之手，他們當中有「台灣梵谷」之稱的本土畫家陳來興，還有紙雕達人、剪紙藝術師，更是生態保育專家的王楨文，以及紙雕達人、立體卡片與小書製作教學老師董碧娥，還有前彰化縣陶藝學會理事長陳良柏，日本IFA國際美術協會台灣IFA副會長蔡錫和 、履獲藝術大獎的中山國小註冊組長林宜和，還有插畫家黃筱雅。

難能可貴的旅美插圖畫家黃筱雅，畫風活潑、自由，設計的校園吉祥動物「領角鴞」與生日慶賀系列圖案，賦予「領角鴞」可愛的面貌，師生們直呼「好療癒」！

校長王春堎說，陳來興去年開始擔任駐校藝術師，一年來，其彩筆揮灑校園場景不曾停歇，從早晨到黃昏，不論晴天或雨天、天冷或天熱，靈感一來，馬上把校園景物，變成一幅幅美不勝收的藝術品，畫作讓人激賞。

學校為了提高小朋友對校慶的參與度，在藝文展當中，還特別展示小朋友的創作圖稿，讓小朋友能夠透過藝術美學，真情流露出對學校之愛。