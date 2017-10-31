〈中部〉秋雨不足 仁愛冬茶減產1至2成

2017-10-31

幸中旬降雨降溫

〔記者佟振國／仁愛報導〕又是氣候惹的禍！進入冬茶產期，南投縣仁愛鄉茶區受到入秋降雨不足影響，不僅產期延後，平均產量也減少一至二成，所幸十月中旬雨水略增與氣溫降低，品質不受影響，惟由於冬茶減產，已有不少盤商前往茶區收購，茶農考量大環境不景氣，成本自行吸收，批發價與去年持平，高海拔茶區平均一斤約二千元左右。

仁愛鄉農會表示，近三年氣候不穩定，氣溫、雨量變化太大，導致鄉內春、冬茶產量減少，目前海拔二千公尺左右的冬茶採收近尾聲，初步調查高海拔茶區平均減產一至二成，去年冬茶一公頃約產製一千斤茶葉，大約剩下八百斤，有的甚至更少，最近中低海拔茶區也開始採收，茶農普遍反映減產。

未影響冬茶品質

陳姓茶農指出，入秋後雨量偏少，影響茶葉生長，產期約延後一週，至於溫度偏高，也會影響冬茶的香氣、喉韻，還好十月中旬受颱風外圍環流加東北季風共伴效應，山區連日降雨，加上高山氣溫降低，對冬茶的品質有幫助，至於部分茶葉的葉片較薄，在發酵、烘焙等程序就要特別注意。

農會表示，由於鄉內茶區海拔落差大，產期約從十月中旬至十一月中旬，配合茶農時間，今年台灣高山茶王冬茶競賽訂十一月二、三日報名，補報名十一月六日，十六、十七日繳茶，由於今年規定繳茶當日不再受理報名，報名時間只有三天，茶農得注意時間，以免影響參賽權益，十一月廿八至卅日進行評鑑，十二月九日於農會原鄉驛站舉行頒獎及展售會。