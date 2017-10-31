〈中部〉（嘉縣）訂位80人突取消？ 餐廳、學校各說各話

2017-10-31

〔記者曾迺強／嘉縣報導〕是誤會？還是被放鴿子？

嘉義縣番路鄉清豐濤月景觀餐廳二十八日在臉書貼文，指控「中正大學賴小姐」電話預訂當天中午八十人用餐，店家上午去電詢問，卻被告知「沒有要去」及被怪說「不打來確認」，店家文中表達沒有事先再確認，是因「相信『中正大學』，但我們錯了」；記者訪知賴女是中正大學資訊工程學系職員，系主任張榮貴昨回應，賴女等人籌辦年度系友會聚餐，至餐廳勘查交通動線與用餐環境，當時還沒統計用餐人數，沒向餐廳訂位，事後也沒向餐廳聯絡，「雙方應有誤會」，會向業者了解情況。

餐廳周姓店長受訪強調，員工確實在賴小姐場勘數日後接獲來電，要求保留八十人用餐位子，才於訂位表上記錄（見上圖，擷取自臉書「綠豆嘉義人」），「依經驗（消費者）不太可能取消」，才沒打電話確認，損失一萬元食材費並未向對方求償，即日起將在顧客用餐前一日去電確認，避免再蒙受損失。

業者將員工手寫的訂位記錄發布至臉書社團「綠豆大小事」，其中一句「沒有打去確認，是因為我們相信中正大學」，引起網友熱議，紛留言「要收小額訂金」、「聽到八十人就覺得有問題」，也有人批評訂位者太沒信用

嘉義縣消保官呂英吉建議，業者接獲大量訂位訊息，應反覆確認人數、日期，並在數日前去電確認，避免衍生爭議，假設遇顧客無故取消訂位，造成食材費用損失，業者可尋求鄉鎮市公所調解追償損失，調解不成再依民法第二百四十五之一條求償。