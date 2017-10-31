〈中部〉雲林農機展夯 商機破10億

2017-10-31

〔記者詹士弘／雲林報導〕2017國際農業機械暨資材展昨天閉幕，三天吸引超過四十三萬人次參觀，現場交易金額超過三億元，活動後農機交易金額估計可達八億元，均寫下歷年新高，並吸引印度、歐洲、非洲、日本、韓國、中國及東南亞國家等十餘國業者及農民等參展。

現場交易逾3億 成長1倍

雲林縣副縣長丁彥哲表示，今年農機展共吸引三百九十六家業者參加，參觀人數及現場交易金額都是歷年之最，農機展已是雲林縣每年必辦的大型活動，農民可在活動期間以促銷價格買到便宜的農機與農業資材。

農業處長林慧如表示，今年展場推出智慧農業應用技術，包含畜牧養殖有機廢棄物處理設備、充電式小型農業工具、穀類低溫快速乾燥設備和秋葵脫籽機等，讓農友也能認識到最先進的農機知識。

國際農機展也吸引到印度、日本、歐洲、馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼等十餘國廠商及民眾前來尋找商機，希望成為代理商，為台灣農機行銷世界打開大門。

農業處農務科長張芳銘表示，今年農機展因展場集中，動線規劃好，吸引更多的商廠參展，加上代耕中心購買大型農機的意願與能力足，使現場成交金額大幅成長，比去年的一．五億元成長一倍，參觀人數也比去年的四十萬人多。

農機公會理事長林永富也表示，活動後農機交易金額，也將由去年的六億元成長到八億元。