〈中部〉籌辦東亞青奧 市府邀蘇麗瓊跨刀

2017-10-31

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市同步籌辦東亞青年運動會（簡稱東亞青奧）及台中世界花卉博覽會（簡稱台中花博），市長林佳龍卅日說，將邀世大運執行長蘇麗瓊指導東亞青奧，而兩項國際盛會在人才及志工需求、企業參與、宣傳行銷等資源高度相關，市府將加以整合，塑造城市光榮感，把台中推向國際。

運動局長王慶堂在市政會議指出，二○一九年在台中舉辦的東亞青奧，場館興建整合、各項籌備工作及運動人才培訓均在推展中，另為借鏡台北世大運的成功經驗，特邀執行長蘇麗瓊及發言人楊景棠與會，以供東亞青奧參考。

她提供世大運經驗 促提早培訓志工

蘇麗瓊說，台北世大運特別針對停電、颱風、強降雨等可能意外加強因應，所有場館皆應進行壓力測試，包含廁所數、水流量、進場人數等，選手村也應事前協調台電強化設施設備；語言志工與隨隊志工非常重要，會影響國際團隊對台灣的印象，應提早挑選培訓。

她又說，為使城市擁有國際賽事氛圍，所以商品、場地佈置應與LOGO同色系。依台北經驗，在世大運LOGO定案前所採購物品，像垃圾桶、選手村防焰窗簾等，皆採白色處理，避免與LOGO不符，也要設法讓市民熱情參與。

盼蘇任籌委及諮詢委員會副主委

林佳龍對台北的做法表示認同，希望邀請蘇麗瓊擔任籌委及諮詢委員會副主委，讓寶貴經驗能夠繼續傳承。他說，東亞青奧定調為「Young and Green」，Green（指環保）也該極大化，並結合台中綠能、環保產業隱形冠軍，呈現台灣特色。運動局長王慶堂表示會後已與蘇麗瓊保持連絡，並強調，後續將進行正式聘請作業。

林佳龍指出，中市積極籌辦世界花博及東亞青奧，其中人才及志工需求、企業參與、宣傳行銷等方面高度相關，市府將落實資源整合，期待凝聚團隊共識，持續爭取中央支持，將台中及台灣推展至國際，進而塑造城市光榮。