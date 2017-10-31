〈中部〉議員爭取親子館 太平坪林公托將附設

2017-10-31

〔記者黃鐘山／台中報導〕市長林佳龍力推托育一條龍頗受歡迎，市議員張玉嬿卅日說，托嬰中心雖增加過半，但親子館仍不足，要求公托附設親子館；社會局長呂建德說，明年在太平區啟用全市第一個公托附設親子館，並將五處托育資源中心升級為親子館。

社局回應年底完工、明年啟用

市議員蔡雅玲、謝志忠及張玉嬿聯合質詢指出，一○三年公私立托嬰中心合計八十三處、收托數二五八一人，一○六年增為一三一處、收托數四五四五人，分別成長比例都超過五成，顯見托育一條龍政策奏效，但二歲以下幼兒有八萬人，照顧量待加強。

張玉嬿又說，三年前就提案要求廣設親子館，但全市現在僅有南屯親子館一處，所以她爭取在新設的坪林托嬰中心和親子館合體，希望從坪林開始，育兒資源從此深入社區，提供親子互動的空間服務，市府應加把勁在公托附設親子館。

蔡雅玲、謝志忠也指出，讓兒童安全，讓父母安心，設置親子館也是不可或缺的一環，市府應朝向一區一親子館目標，北屯和豐原親子館也應儘速積極規劃，讓幸福從陪伴開始。

另有5處托育資源中心升級

呂建德回應，全市第一個附設親子館的太平區坪林公托年底完工，面積三百坪，總經費超過二千萬元，除收托卅名幼兒外，親子館並開放使用館內設施設備，設置感覺統合及邏輯認知教具，可刺激小朋友大肌肉及肢體發展、提升思考能力。

他又說，明年也有市區、山線等五處托育資源中心升級為親子館，有別於以往托育資源中心上課制及三歲以上限入，現在六歲以下的孩子也可進去，空間採分齡分區規劃設計，並設置親子廚房等活動區，讓親子共學、共讀、共玩。