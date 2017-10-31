〈中部〉鹿谷銀杏森林 聯外道多坑洞

2017-10-31

〔記者謝介裕／鹿谷報導〕深秋之際，全台種植銀杏最密集的南投縣鹿谷鄉大崙山「銀杏森林」，開始上演換裝秀，陸續由翠綠轉為金黃，攬勝人潮絡繹不絕，惟聯外道路「羊灣巷」狹小彎曲、路面坑坑洞洞，遊客怨聲載道，嚴重影響對美景的印象。

銀杏早在兩億多年前的石炭紀及二疊紀間即存在，在植物界有「活化石」美譽，除了果實、葉子具有藥效，扇形葉子隨四季變化，更是一絕。春夏呈現翠綠、冬天葉片會逐漸掉落，最後樹身形同枯木，呈現蕭瑟之美，目前則陸續脫下翠綠夏裝，呈現一片金黃奇景，意味深秋已悄然來到。

鹿谷鄉竹林社區發展協會理事長林建興表示，銀杏樹係農友在八十一年間配合縣府「混農林業」示範區計畫時栽種，全鄉種植面積約一百公頃，從海拔約八百公尺的小半天，迄每拔一千五百公尺的大崙山都有。

目前約有七成葉片已從翠綠轉為金黃，每逢星期假日吸引遊客前來遊玩。尤其，縣府去年完成觀景台、步道、人工樹穴、解說牌等設施後，造訪的遊客更多，惟對外長約三公里的聯繫道路「羊灣巷」，不但狹小、彎曲，且路面坑坑洞洞，遇雨易積水，危及用路人安全，除衍生民怨，縣府透過「特色加值」計畫發展銀杏森林觀光的美意，恐怕也會大打折扣﹗

羊灣巷路面改善估年底完工

南投縣府工務處長陳錫梧說，「羊灣巷」產業道路平均寬度約四公尺，該處目前已籌措約二百萬元經費，近日將發包進行路面改善，預計年底前完工，至於增設避車道、路面拓寬等事宜，因涉及國有地、私有地等土地取得問題，則有待與相關單位及人員進一步溝通。