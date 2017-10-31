〈中部〉愛心老闆娘 半年送出萬顆水餃餛飩

2017-10-31

〔記者蔡宗勳／朴子報導〕台灣最美的風景是人！嘉義縣朴子市一家小吃攤老闆娘林舟，響應文化里長楊石旭愛心列車，半年來和「黃記」老闆娘蘇麗郁，送出一萬顆的水餃與餛飩，給低收入戶或單親弱勢家庭，甚至為吃素單親姊妹花包了兩百顆素食水餃，實在足甘心。

林舟的善舉獲得迴響，最近兩個月就有四位民眾送錢過來，說要協助林舟幫助更多的人，其中家住台中的男子二十八日路過朴子，特地到林舟的攤子，拿了兩千元委託她包水餃送給獨居老人、弱勢族群。

新移民林舟帶頭 蘇麗郁跟進

楊石旭說，林舟是從中國福建省嫁來台灣的新移民，小吃攤生意不錯，她得知文化里辦公處初一、十五會送便當給弱勢家庭、獨居老人時，表達要響應提供生水餃、餛飩，讓有需要的鄉親在餓的時候可以果腹。

楊石旭表示，她將林舟的善行寫在臉書後，在市場擺攤賣生水餃的蘇麗郁也加入贈送水餃行列，才半年的時間，兩人已合送約一萬顆水餃及餛飩，由於美味可口，受惠者意猶未盡；林舟的房東黃泰陽說，遇有流浪漢或窮困老人家上門消費，林舟不是請他們吃到飽，就是收取象徵性的費用，非常有愛心。

林舟強調，嫁來台灣十年，受到公婆與老公疼愛，工作同事也都十分照顧她，感受台灣濃郁人情味，現在行有餘力，想要和弱勢者分享美食，剛好文化里有愛心列車就摻一腳。