〈中部〉（雲嘉）霾害來襲 朴子紫爆 崙背達「褐害」級

2017-10-31

〔記者林國賢、蔡宗勳／綜合報導〕今年首波境外霾害入侵，嘉義朴子測站測得空氣品質指標（AQI）兩百七十六，出現對所有族群非常不健康的「紫爆」，雲林縣崙背測站更飆至三百一十，已達褐色危害健康等級，主要污染源為懸浮微粒，民眾最好避免外出，並做好自我防護工作。

測得空氣品質指標 崙背310朴子276

根據環保署公布的空污警報等級，AQI一○一至一百五十橙色警報，為對敏感族群不健康；一百五十一至二百紅色警報，對所有族群不健康；二○一至三百紫色警報則是非常不健康，建議減少戶外活動；三○一以上就是危害了，健康威脅達到緊急程度。

嘉義縣環保局長顏旭明指出，依據環保署資料，風速可能更加強烈，空氣品質惡化恐持續到三十一日。

雲林縣環保局代理局長張喬維表示，這波霾害主要是東北季風影響，帶來境外污染物，另外沿海空曠處風速大，導致部分河川裸露區產生區域性河川揚塵，加劇空氣品質惡化。

境外污染加強風揚塵 今空氣仍糟

住在崙背的吳姓民眾說，一早起來鼻子就非常不舒服，向濁水溪方面看去，一片灰濛濛，趕緊把門窗都關起來，希望政府加強空污與揚塵防治，確保生活品質。

陳姓民眾質疑說，一樣是嘉義縣，新港測站昨天傍晚指標數一百三十，只有朴子站一半，是否距朴子測站（設於朴子市公所）不遠的縣治特區，目前有大範圍的台灣燈會整地工程，因強風塵土飛揚致懸浮微粒飆高。

顏旭明指出，嘉義縣為農業大縣，現值農作翻耕時期，農田裸露地因風速漸增，易產生風蝕揚塵，隨著東北季風愈來愈強勁，嘉義縣平原區揚塵狀況十分嚴重，而從污染源來看，罪魁禍首應是濁水溪溪床飄沙，目前第四河川局已經施作水道要來淹沒沙洲，狀況應可以大幅改善。

雲林縣長李進勇指示應變中心二級開設，要求相關單位加強灑水，必要時調動消防水車支援，降低空氣懸浮微粒；雲林縣衛生局局長吳昭軍提醒民眾，空氣品質不佳，易造成有過敏性鼻炎民眾咳嗽、打噴嚏等症狀，建議出門切記戴口罩及做好防護措施，並減少在戶外運動。