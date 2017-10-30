〈南部〉假日拜票 六將馬不停蹄

2017-10-30

〔記者蔡文居、王涵平、吳俊鋒／台南報導〕民進黨台南市長黨內初選的選戰打得激烈，六位參選人昨天利用假日走訪基層，與民眾博感情、發表競選影片或舉辦後援會成立大會造勢，現場「凍蒜！」口號響徹雲霄，各參選人行程爆滿，大家馬不停蹄，無不全力衝刺。

參選人王定宇昨在台南全美戲院舉辦首波競選影片記者會，鄉親熱情出席力挺，大家高喊「凍選！」為他打氣加油。

陳亭妃昨天在安平舉辦後援會成立造勢大會，她提出安平三願景，承諾開闢交通路網，帶動具有歷史文化淵源的安平區，讓全台灣、甚至全世界看見安平，同時給安平居民流暢的進出動線。

而顏純左昨天則成立麻豆、官田後援會，麻豆後援會長由「蔴荳民主協進會」創會長陳敏雄擔任，官田後援會長則為官田工業區廠商聯誼會理事長曾國璽。

黃偉哲昨天利用假日在大新豐區拜票，除了走訪永康、仁德等地傳統市場外，還前往偏遠的龍崎，參加公開的社團活動，馬不停蹄，全力宣揚自己的理念與政見。

李俊毅昨在多區車隊遊行，他將自己的福利政策製成小看板，利用參加活動的機會進行宣傳，讓訴求的理念可以被更多人看見，「市民第一」是他的堅持。

葉宜津參加電視辯論，拋出歐洲招商等議題，她昨天重申，如能入主市府，將率團到歐洲招商，爭取歐盟各國到台灣投資，是提振台南經濟的重要策略。