〈南部〉民進黨市長初選宣示地盤？ 永華路沸騰

2017-10-30

〔記者蔡文居／台南報導〕民進黨台南市長初選戰況激烈，市長參選人陳亭妃昨在安平區永華路二段舉行安平後援會成立大會，會場就在另一參選人黃偉哲安平服務處正對面，旁邊則是參選人顏純左的競選辦公室，引發「宣示地盤」的聯想和話題。

陳亭妃造勢 近另兩將服務處

陳亭妃的安平後援會設在約二公里外的建平路上，後援會昨則選在永華路二段舉辦成立大會造勢，因緊鄰黨內另兩位參選人服務處，地點敏感，而引起外界「宣示地盤」的聯想。造勢場合人群聚集，「陳亭妃凍蒜！」呼喊聲響徹雲霄，而正對面的黃偉哲安平服務處及旁邊的顏純左競選辦公室，則是一如往常，工作人員照常辦公，並未受影響。

陳亭妃澄清說，因賴清德院長當年參選台南市長時，安平後援會就是在此舉行成立大會，而更早之前，許添財也是在此成立安平後援會，並當選台南市長，安平後援會主要是考量其具有勝選、傳承的象徵意義，因此才選擇在永華路舉行成立大會。

她強調，地點的選擇想法真的很簡單，無關「宣示地盤」，她也沒有這個想法，她到現場後，也有看到這個情形，但一切順其自然。

黃偉哲：地點只是地理上巧合

黃偉哲昨天表示，過去要選舉，候選人都會在永康區的永大路設立競選總部，安平永華路是繼永大路之後的新戰區，主要是永華路道路寬、視野好，而且離市府（永華市政中心）較近。若有其他聯想，那是個人見解，他予以尊重。地點的選擇只是地理上的巧合，他不會庸人自擾，只要合法就沒問題，「陳亭妃說沒有特殊考量，我有同感。」一切尊重選民選擇。

顏純左表示 因離市府比較近

顏純左則表示，因為市政府就在永華路上，地點也離市府近，那是公眾可出入的地方，活動要怎樣辦都沒有關係，外界聯想都是個人解讀的不同，這沒什麼，他不會去想太多。