〈南部〉太康串聯綠隧 規劃單車道拚觀光

2017-10-30

農村再生提案 訴求健康樂活

〔記者王涵平／新營報導〕柳營區太康社區加入農村再生行列，計畫發展單車道串聯太康綠色隧道等景點，打造「健康、有機、樂活、綠色」太康里，以「樂活健康，輪轉新太康」為發展願景。

柳營區太康社區居民大多務農，以種植稻米、火龍果、薑黃等農作物為主，鄰近地區有綠色隧道、有機農業專區、預計規劃自行車路線，串聯太康社區各個景點，透過體驗環境或產業，帶給民眾健康樂活的印象。

約4.5公里 有700餘棵老芒果樹

太康社區發展協會理事長鄭昌明提出的農村再生計畫草案，昨日由南市農業局公告截止，社區最知名的太康綠色隧道，經太康、五軍營到重溪國小，全長四﹒四七二公里，有七百餘棵老芒果樹，胸徑均在卅公分以上，樹齡逾六十年，是極為罕見的景觀。

太康綠色隧道於民國八十一年獲省府列為珍貴行道樹進行保護，每棵樹皆有編號， 是原南縣的「南瀛八景」之一。

社區老化嚴重 盼留住年輕人

然而與多數農村社區一樣，除面臨人口老化，近年來年輕人口也不斷流失，每年人口均呈現負成長趨勢，因此希望透過農村再生進行整體規劃發展，希望能留住在地青年，同時吸引年輕人口返鄉。

為吸引遊客前來，相關規劃包括利用木作或鐵作、廢棄腳踏車等裝置藝術，串聯自行車導覽路線，推廣觀光花卉與果園，辦理農村體驗活動，並以有機、健康、手作為訴求，推動社區特色與健康餐飲，同時結合在地文創、音樂，辦理太康社區產業活化活動。