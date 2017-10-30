〈南部〉綠鬣蜥族群擴散 高屏也淪陷

2017-10-30

外來入侵種 從北往南到墾丁

〔記者陳文嬋／高雄報導〕外來入侵種綠鬣蜥族群擴散新竹、花蓮，往南到墾丁國家公園，光高屏地區三年捕捉二千三百多隻，由於牠在台沒有天敵，且具有一定危險性，成為無敵的生態殺手，學者認為政府應建立管控機制，可以買賣但管制流動，才能避免大爆發，危及環境生態。

沒有天敵 3年捕捉2300多隻

市府農業局與屏科大野生動物保育研究所助理教授陳添喜合作調查綠鬣蜥族群，發現族群擴散迅速，大多因人為棄養造成，目前往北到新竹、花蓮，往南已達墾丁國家公園，尤以高屏地區氣候適宜，三年捕捉二千三百多隻，其中高雄有七百隻，其餘則屏東是重災區。

陳添喜表示，綠鬣蜥分布在鳥松、大寮一帶及岡山、阿蓮、永安灌溉溝渠，經市府努力，族群呈現穩定，近來沿著曹公圳水道擴散，出現零星擴散點，包括鳳山大東公園、衛武營、澄清湖，最遠連楠梓區高雄都會公園也可見蹤跡。

學者建議可買賣但管制流動

值得注意的是，高屏溪流域近來發現綠鬣蜥，整個河道綿延達五公里，環境適合綠鬣蜥生長，且樹木高大捕捉不易，尤其一旦大水來襲，綠鬣蜥會隨波逐流，入侵高屏沿岸，危及環境生態。

他建議政府建立管控機制，移除、控制擴散都是方法；有立委提議開發綠鬣蜥料理，陳添喜認為綠鬣蜥生活在水溝，身體會帶有病原及污染物，並非安全及衛生的食物，不鼓勵大家食用，政府應審慎評估。