〈南部〉戲獅甲水陸大戰 高雄隊拿第三

2017-10-30

中國廣東隊抱走40萬獎金

〔記者王榮祥／高雄報導〕經過兩天激戰，二○一七高雄水陸戲獅甲昨天在高雄巨蛋分出高下，由中國廣東汕尾義興比麟堂醒獅團勇奪獅王與四十萬元史上最高獎金，地主高雄兩廣龍獅戰鼓團獲得第三、獎金十九萬元。

高雄戲獅甲源自高雄獅甲地區廟會活動，二○○六年起秉持保存無形文化資產、發揚傳統節慶文化理念，擴大舉辦。

二○一○年首度結合體育競技元素，進軍高雄巨蛋成為國際賽事，成功將活動形塑為全球獅藝及台灣陣頭界年度盛事，每年每場皆有上萬名熱血民眾購票響應，至今已辦理十二屆，也打響高雄醒獅名號。

高市文化局說明，今年有台灣、中國、香港、新加坡、馬來西亞、印尼共十組獅團，競逐世界獅王榮譽和史上最高的四十萬元冠軍獎金。

基隆隊差0.3分 屈居第二

前日第一輪泳池賽事，水上樁陣高達五．五公尺，選手必須戰勝水波眩光和高樁恐懼，才能完成參賽套路和採青，過程中香港潤福堂和馬來西亞關聖宮均不慎相繼落水，香港隊挑戰兩次上樁仍失足落水，凸顯水上跳樁難度。

昨第二輪移師陸上，選手在高雄巨蛋完成國際標準公樁挑戰，其中來自台北市、馬來西亞吉隆坡、新北市、新加坡的隊伍皆不慎落樁，但選手仍繼續上樁完成比賽、展現運動家精神，全場觀眾也給予熱烈掌聲。

經過兩日激烈的水陸爭霸，最後由中國廣東汕尾義興比麟堂醒獅團，以十九．四六分的總成績拿下冠軍，並贏得四十萬元史上最高獎金；基隆長興呂師父龍獅團以十九．一六分的總成績拿下第二名和廿萬元獎金；高雄兩廣龍獅戰鼓團以十八．九九分的總成績拿下第三和十九萬元獎金。