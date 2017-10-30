〈南部〉「颱風賽」林國平奪冠 再拿下「最速男」

2017-10-30

落山風強 摔了10多架滑翔機

〔記者陳彥廷／屏東報導〕墾丁國家公園龍磐崩崖舉辦的「搖控斜坡滑翔機」（F3F）世界巡迴賽「Typhoon race」（颱風賽）昨天落幕，因落山風強勁，摔了十多架滑翔機，增添比賽「看頭」，被稱為「Mr.O」的國內飛友林國平，再度力保地主優勢，將冠軍和「最速男」頭銜留在台灣。

恆春半島除美景外，每到秋冬，東北季風經過中央山脈阻擋後翻越過山，經過山嶺切割風速加速，有「落山風」稱號，最大瞬間陣風可達輕度颱風等級，龍磐崩崖又因獨特的地形和風速，被FAI（世界航空運動聯合組織）認證為F3F國際巡迴賽場地。

台灣搖控斜坡滑翔機協會表示，競速規則由選手投擲滑翔機後開始，有卅秒利用風力搖控滑翔機盤高，再操駕經A、B點共十趟千公尺，加總飛行時間後最速者獲得該回合的千分積分。

該協會表示，亞洲因有「颱風」將比賽取為「颱風賽」，龍磐因為有落山風，最為名副其實，是國際飛友的「朝聖」飛點，國內知名飛友林國平在二○一二到二○一三年間，多次突破全世界最快速度，最後以二四．五八秒定音。

「Is amazing！」美國國家選拔隊的布蘭登二度登台，這次創下「個人最佳」的廿八秒，相較二○一四年的三十多秒，是大幅進步，他說，這種風力平常在加州海岸得遇上暴風才見得到，但龍磐卻穩定維持，是令人震憾的場地。

林國平今年穩定發揮，以廿五秒成績將冠軍和「最速男」頭銜留在國內。

「斜坡滑翔機就是因應狂風而生！」，林國平這個週末其實並不好過，雖然龍磐他已飛過上百次，但因台灣成為國際巡迴賽站點後，今年是有史以來最多人、共十三國的國際賽，為保地主的顏面，壓力大到吐，所幸昨天風力至少每秒達廿公尺，最後靠著對龍磐風力掌握、經驗和穩定發揮操控技巧，加上隊友在操控走動時引導，擺脫國際對手的追趕，拿下FAI的世界盃殊榮。