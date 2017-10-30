〈南部〉鳳榮工廠大火賠償談不攏 受災戶怒吼

2017-10-30

痛批業者沒有賠償誠意

〔記者李立法／屏東報導〕萬丹鄉鳳榮塑膠棧板工廠大火受災戶昨天群集抗議，痛批鳳榮董座張福隆出爾反爾，沒有賠償誠意，曾居中調處的議員、村長等民代籲請鳳榮負起善後責任，受災戶揚言，三天內若得不到滿意答覆，將採取激烈抗爭；張福隆則強調，絕不逃避，將與地方再溝通。

董座張福隆︰絕不逃避

位於萬丹鄉竹林村佔地近三千坪的鳳榮工廠七月五日發生大火，歷時近三十小時才撲滅，災情慘重，全廠化為焦土，還波及周邊民宅及農田，縣府環保局啟動空污及土壤監測，並對鳳榮開罰一百萬元，鳳榮董座張福隆曾出面回應，雖數十年心血付之一炬，但該對大火造成的周邊損失一定負起責任。

受損檳榔樹每株賠1500元

縣議員許展維表示，災後先就農損部份達成受損檳榔樹每株賠償一千五百元的共識，共一千七百二十株，金額將近二百六十萬元，但張福隆對估算數量有意見，遲未履行賠償承諾。

共1720株 張福隆有意見

受災戶朱昌明表示，大火造成他損失四百多株檳榔，廠房塑膠原料融化後還滲進他的農田，對生態環境造成的危害難以估算，該公司獲得上億元的火災保險理賠金，卻對二百多萬元的農損賠償金斤斤計較，實在過分，將抗爭到底。

竹林村長張新寶表示，受災戶已折半求償，鳳榮公司還推三阻四，將迫使地方採取更激烈抗爭手段。

張福隆表示，他並非不願賠償，而是檳榔受損數量估算有誤，近日內他會與地方溝通，至於受災戶說他拿到上億元的保險金，也非事實，他不想再多說。

環保局開罰一百萬元

環保局長魯台營表示，該局要求鳳榮清除工廠灰燼，近日內就會完成，鳳榮並對該局依空污法罰款一百萬元的處分提起訴願，根據該局監測，工廠周邊土地未檢出戴奧辛殘留，受災戶若對災後生活環境或農地有污染疑慮，可循公害糾紛管道提告爭取權益。