〈台北都會〉認助清寒學生慶20年 學子說感激

2017-10-30

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市教育局認助清寒學生基金會昨舉辦創立廿週年慶，邀請所有認助人、受認助人大團圓，合計近六百人參與，場面溫馨。

基金會董事長曾燦金表示，基金會成立廿年，仰賴眾多善心人士伸出援手，共資助近四億元，協助弱勢學子十三萬人次、近萬名學生完成學業。

曾燦金說，有十一位認助人（單位）認助長達廿年，令人感動，包括謝榮桂、任於成、陳曼玲、邱淑治、鄭錦蜜、張志榮、徐銀城、王惟正、徐桂英、徐明達等，另外還有幫助學子超過一八○○人次的龍山寺，他們有的對教育懷抱熱忱，有的同樣出身清寒，都致力回饋社會，照顧弱勢者。

今年卅六歲的受認助人丁建榮表示，他在家排行老二，上有哥哥，下有妹妹，八歲時父親因故過世，母親為養大三個孩子，即使健康欠佳，仍兼職幼兒園廚工、保母與家庭代工等三份工作，最後因氣喘過世，留下三個仍在就學的孩子。他說，母親過世前，認助人謝榮桂就已提供奧援，母親過世後，更一路陪伴三兄妹成長，對他盡是感激。

謝榮桂說，當初看到教育局登報釋出認助清寒學生的訊息，致電聯繫而結識丁家三兄妹。憶起三兄妹遭逢巨變，謝語帶哽咽說，所幸三個孩子很爭氣，一路看著他們成長，直到他們讀大學才放手。

今年廿歲的受認助人潘姓大學生說，非常感謝認助人，讓當時家逢巨變的他，不致灰心喪志，因為曾經接受他人幫助，未來將以教職為志業，盼能為社會貢獻一份心力。