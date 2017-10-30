〈台北都會〉鬧熱關渡節 柯穿鳥裝踩街

2017-10-30

〔記者郭安家／台北報導〕市長柯文哲昨上午參加「二○一七鬧熱關渡節」活動，穿上台北藝術大學劇場設計系老師製作的服飾，將比頭大的白鷺鷥裝飾物別在賞鳥帽上，身上還掛著綠繡線、招潮蟹，沿途參加踩街、逛市集與民眾互動；柯致詞時直說，「這果然是重頭戲，帽子很重！」

稍早柯文哲於關渡下八仙碼頭划獨木舟至關渡漁港，接著於關渡宮前行至市集、關渡節匯演舞台，並接受媒體採訪。對於獨木舟體驗，柯表示好玩，如果要均衡發展，應該腳踏車騎一騎再划獨木舟，他也發現這可以變成新的運動項目；媒體問柯「有沒有重溫選前的公民獨木舟？」柯回應「唉！賣想那麼多」。

柯文哲前幕僚王寶萱跳槽擔任北藝大主秘，昨為媒體解釋前老闆這身穿著；柯則說「關渡地區看到的生物都在我身上。」

柯文哲致詞則強調，北市府辦活動有在地化、國際化、產業化三要件，「鬧熱關渡節」有五千人動員，就達到在地化需求，接著帶進藝術成分、發揚在地精神，慢慢做好會讓觀光客進來，他也相信北藝大的藝術成分。柯說，前天台北有同志遊行、長青登山活動也應有四萬人以上，加上天母萬聖節，來來去去超過十萬人，把產業帶起來。

鬧熱關渡節系列活動還有同遊關渡攝影比賽，報名時間為昨起至十一月五日。